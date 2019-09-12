خلال اجتماعه الأسبوعي.. البابا تواضروس يُكرم المخترعين الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: كرم البابا تواضروس الثاني سبعة من المخترعين الشباب الذين قدموا ابتكارات جديدة بها إضافة وفائدة للمجتمع المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا، والذي عقده مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقال البابا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد النيروز للعام القبطي ١٧٣٦ وهذه السنة تقبل القسمة على أربعة فتعتبر سنة كبيسة. ولهذا عيد النيروز يأتي يوم ١٢ سبتمبر. واليوم نبتدئ بتكريم مجموعة من أبنائنا في عمل الابتكار وهم: ١. أوليفيا عادل: بحث عن علاج فيروس سي. ٢. أبانوب جمال: في كيفية استخلاص المادة الخام المصنعة للأدوية. Advertisements ٣. إيهاب عادل: تطوير نظام تحكم لإطفاء الحريق وتطوير نظام تحكم للحريق خاص بالقوات المسلحة. ٤. مايكل صبحي: شنط الظهر وأثرها على سلامة الشخص الذي يحملها وقام بتصنيع حزام لتقليل الأضرار. ٥. بيشوي كمال: ابتكار سماد عضوي (كيمي تال). ٦. مينا سعد: اختراع الموتوسيكل الطائر. ٧. نسيم زكريا: تطوير أعمدة الإنارة لتكون منيرة بإنارة ملونة ذات شكل مبهج وتستخدم لشحن الهاتف.​

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