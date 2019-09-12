أخبار مصر | مفاجأة.. حالات يتم تغريم والد الطالب فيها ماليا (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حالات يتم تغريم والد الطالب فيها ماليا (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك غرامة سوف يتم توقيعها على والد الطالب المصري، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، إذا ارتكب عدة أمور، ولتجنب تلك الغرامات عليك بالابتعاد عن تلك الأمور، وحث الطفل على الحضور وعدم الغياب.

وأوضحت الوزارة، أن من أهم تلك الحالات هي في حالة انقطاع الطالب عن الذهاب إلى المدرسة، وذلك دون عذر مقبول، حيث سيتم تقديمه بشكل رسمي بدءًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، والذي بدأ بالفعل بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الإبتدائي، ومن المقرر بأن ينطلق بالنسبة لمختلف الصفوف الأخرى في الأسبوع المقبل.

وتابعت الوزارة، أنه إذا تخلف التلميذ او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بأنواعها، تحصل من ولي الأمر غرامة مقدارها 10 جنيهات، وإذا لم يتقدم التلميذ للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع تكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام”.

وكانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

مكان المقابلات:

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تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء 18 سبتمبر 2019، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

وحددت الوحدة يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

أما يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "تمى الأمديد، والمنتزه، برج العرب 1، برج العرب 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حي العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "بني سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.