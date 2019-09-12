أخبار مصر | طقس آخر الأسبوع.. لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 33

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس آخر الأسبوع.. لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 33 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر درجات الحرارة، في الاستقرار، خلال الأسبوع الجاري، حيث يسود جو معتدل لطيف نهارا، يميل إلى البرودة ليلا، رغم عدم دخول فصل الشتاء حتى الآن، وفي هذا الإطار تنشر بوابة الخليج 365، حالة الجو اليوم.

ووفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فقد يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 20 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

رفح 21 31

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رأس سدر 24 34

نخل 19 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33.