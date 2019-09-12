شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تحصد المركز الأول عالميًا في «الاستشهادات البحثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى العالم في «الاستشهادات البحثية» وفقاً للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.

أوضح رئيس جامعة أسوان، في بيان صحفي، الأربعاء، أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم، نظرًا لجودة الأبحاث العلمية في الجامعة والتي يتم الاستشهاد بها واستخدامها في العديد من المقالات العالمية.

أشار إلى أن الجامعة ظهرت أيضًا في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وحصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية في أول ظهور لها في هذا التصنيف العالمي هذا العام.