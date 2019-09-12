شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية تعلن عن مؤتمرها الدولي الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي في مصر مؤتمرها الصحفي الأول، مساء السبت، في فندق تشايجن برج بميدان التحرير، للإعلان عن المؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية في دورته الخامسة، والذي سينعقد من 15 إلى 18 يناير 2020.

يستهدف المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على هذا الحدث بوصفه الأكبر أفريقيًا وشرق أوسطيًا في مجال الصحة النفسية، ويساهم حضور الضيوف المتخصصين والفنانين والمبدعين في إيضاح الدور المجتمعي لهم في مجال الصحة النفسية، والحديث عن تجاربهم الفنية حولها.

يحضر المؤتمر كل من: أ.د يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي، رئيس المؤتمر، أ.د رفعت محفوظ، نائب رئيس المؤتمر، ورئيس شرف الجمعية المصرية استاذ الطب النفسى جامعة المنيا، أ.د منى الرخاوي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية ومؤسسة الرخاوي للتدريب والبحوث، أ.د نهى صبري، استاذ الطب النفسي ووحدة المسنين بالقصر العيني، أ.د إيناس أبويوسف، نائب عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، د شيرين ثابت، عن الغرفة التجارية الإيطالية مندوب عن الأمم المتحدة، السيناريست مريم ناعوم والممثل محمد فراج.