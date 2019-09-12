محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت رسميًا من حصر مساحات محصول الأرز، الذي بلغ مليونًا و300 ألف فدان في 9 محافظات.
وأضاف يوسف، في تصريحات لمصراوى، أن موسم زراعة الأرز انتهى مطلع الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الحصاد يبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.
وأكد أنه سيتم الانتهاء قريبًا من حصر زراعات الأرز المخالفة بإرسال الكشوف بالمساحات والأسماء المخالفين إلى وزارة الري من خلال كتابة محاضر المعاينات لاتخاذ الإجراءت تجاه المخالفين.
وأشار إلى أن هناك متابعة لجميع الزراعات الصيفية تمهيدًا، لحصر كافة المحاصيل الصيفية، مضيفًا أن "هناك متابعة دقيقة من قبل مديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يكشف المساحة النهائية لزراعة الأرز بعد انتهاء الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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