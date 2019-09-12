​"قصور الثقافة" ترمم متحف واستراحة السادات بمدينة سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

زار أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مدينة سانت كاترين، لتفقد متحف واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بهدف وضع الرؤى الفنية لتطوير ورفع كفاءة المتحف تمهيدا لافتتاحه خلال فعاليات ملتقى تسامح الأديان تحت شعار "هنا نصلى معا" والمزمع إقامته فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات الجولة باستقبال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أعقبها التوجه لمكان إنشاء المسرح الذى يعد خصيصا لهذه الإحتفالية على مساحة ٣٧٥ متر مربع، وطرح التعديلات الفنية على التصميم.

وتفقد عواض، متحف واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات لوضع التصور الفني للمتحف لإخراجه بالشكل الذي يليق بالحدث، بالإضافة لطرح الأفكار الخاصة بالمعرض البدوى والورش الفنية ببهو الإستراحة.