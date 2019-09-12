"لا لتزوير الكتب".. اتحاد الناشرين يطلق مبادرة جديدة لحماية الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مساء الأربعاء، إطلاق مبادرة لمحاربة ظاهرة تزوير الكتب، بعنوان "شهر لحماية الملكية الفكرية" تبدأ خلال الفترة من ١٥ سبتمبر الجاري، ولمدة شهر.

وقال عبده في مؤتمر صحفي عقد باتحاد الناشرين: "سوف تبدأ المبادرة من مصر، ثم تشمل عددا من الدول العربية من خلال اتحادات الناشرين فيها بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب".

وأكد عبده أن "حماية المؤلفين والناشرين تبدأ من خلال توعية القاريء والجمهور نفسه فلولا الإقبال الجماهيري على الكتب المزورة لما استطاع المزورون تحقيق الأرباح الخيالية التي يحققونها"، مشيرا إلى أن "هذه القضية باتت تهدد سمعة مصر ومستقبل النشر، خاصة بعد ضبط مليون كتاب في طريقه للتوزيع بإحدى الدول العربية".

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يشار إلى أن قضية تزوير الكتب مازالت تحتل مكانة خاصة لدى الوسط الثقافي نتيجة ما يعانيه المثقفين والكتاب من جراء الخسائر الفادحة التي تعانيها صناعة النشر في مصر بسبب سرقة إبداع الكتاب وإعادة نشره في طبعات رديئة.

هذه القضية دفعت اتحاد الناشرين العرب من خلال لجنة حقوق الملكية الفكرية، إلى مطالبة عدد من المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب وإتاحتها إلكترونيًا بمبلغ مالي تقديره مليون دولار لكل موقع والتي وصل عددها إلى 63، كما قررت اللجنة رفع دعوى قانونية فورية تجاه كل من (جوجل، امازون، يوتيوب، وفيسبوك، وأبل، وميكروسوفت) لسماحهم لهذه المواقع بالقرصنة مما يعتبرهم شركاء في عملية القرصنة حسب البيان.

كما أوصى الاتحاد كل الاتحادات المحلية برفع دعاوي قانونية فورية ضذ الشركات الكبرى للانترنت "جوجل، أمازون، يوتيوب، فيسبوك، أبل، ومايكروسوفت"، المستضيفة لهذه المواقع في محاكم الأمور المستعجلة واستصدار أحكام مستعجلة بغلق هذه المواقع فورًا، وتعويض مؤقت تدفعه الشركات المتيحة لها عن كل موقع.