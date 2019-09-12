محافظ الجيزة ينعي ضحايا محور صفط.. ويناشد السائقين باتباع السرعة المحددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالعزاء لأسر المتوفين إثر حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

واطمئن المحافظ، على الحالة الصحية للمصابين موجهاً مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لحين تمام شفاءهم وخروجهم من المستشفى.

وناشد راشد، قائدي المركبات باتباع السلوكيات السليمة والإلتزام بالسرعات المحددة لتلاشي وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.​