​رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بوضع حد لحوادث محور صفط المتكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه منذ وقوع حادث سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة وهو متواجد في مكان الحادث ويتابع كافة الإجراءات مع محافظ الجيزة واللواء مدير الأمن ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية.

وأضاف في بيان رسمي: "أننا نستيقظ كل فترة على حادث بمحور صفط اللبن سواء سقوط سيارة أو أتوبيس أو تصادم بسبب السرعة الجنونية وبعض العيوب فى تصميم جسم الكوبري"، مطالباً الحكومة بوضع حد لهذه الحوادث المتكررة التى تؤدى إلى حالات الوفاة.

ونعى والي ضحايا "محور صفط اللبن" الذي جاء نتيجة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة وخلّف وراءه ثمانية من الوفيات والإصابات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.​