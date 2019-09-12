أخبار مصر | براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتصينع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.

وتضمن الوظائف 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.

كما تطلب الشركة 5 موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لايتعدى الـ40 عام، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.

وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة تأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين.

للتواصل مع المدير المسئول الأستاذ خالد أنور 01221255525.

كما توفر الوزارة ايضا 4246 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ5000 جنيه.

وتحتوى النشرة على وظائف مختلفة للجنسين وذوي القدرات الخاصة، ومنها فرص عمل لا تتطلب شهادات خبرة ومؤهلات، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف النشرة القومية للتشغيل الحد من البطالة والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتعزيز الاقتصاد المصري.

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وفي نفس السياق، سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 ألاف جنيه مصري في دولة العمل.

وتوفر الشركات السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلي أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وأوضح أنه تم اختبار المتقدمين من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة فى العمل بالخارج.

وأردف وزير القوي العاملة أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة فى إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج.

وقال الوزير أن الوزارة تقدم هذه الفرص عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب في الداخل والخارج.

وشدد وزير القوى العاملة على أن توفير فرص العمل بالخارج للشباب المصرى يأتي فى إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهى أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية مجيبا بذلك على بعض الانتقادات التى تقلل من شأن تلك الفرص، مؤكدا أنه يحرص فى كل مرة على مقابلة العمالة المسافرة لتأكيد أهمية كل عامل منهم.

وأكد على مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن الطلب عليها فى ازدياد بصفه مستمرة لقدرتها على العمل والعطاء.

وشدد الوزير على ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية للدولة التي يعملون بها، كي يشار لعمال مصر دائمًا بالبنان باعتبارهم المثل والقدوة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير فرص عمل للمزيد من راغبي العمل بالخارج.

وأكد الوزير أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلية المصرية بدولة العمل فور الوصول، فضلًا عن التواصل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولًا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائمًا على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج، وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورًا، مضيفًا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة، وأرقام مسئولي الإدارة المعنية بالوزارة لضمان التواصل الدائم.

وقامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتعريف العمالة بكافة حقوقهم والتزاماتهم وفقًا لقانون عمل الدولة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.