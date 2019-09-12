أخبار مصر | محافظ الجيزة يعزي أسر ضحايا صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعزي أسر ضحايا صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص العزاء لأسر المتوفين أثر حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهاً مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لحين تمام شفاءهم وخروجهم من المستشفى.

ويناشد راشد قائدي المركبات بإتباع السلوكيات السليمة والإلتزام بالسرعات المحددة، لتلاشي وقوع أي حوادث حفاظاً علي سلامة المواطنين .

وكان الحادث قد وقع نتيجة لإختلال عجلة القيادة لسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى إصطدامها بالحاجز الحديدى وسقوطها أسفل المحور.

وفي سياق أخر أعلنت محافظة الجيزة عن بدء بيع ملفات الالتحاق بمدينة الطلبة والطالبات بإمبابة للعام الدراسى 20192020 بسعر 150 جنيه للملف.

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وأشارت المحافظة إلى الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدينة تشمل عدد 4 صورة شخصية وصورة واضحة لبطاقة الرقم القومى للطالب وصحيفة الحالة الجنائية حديثة بإسم مدينة الطلبة والطالبات بالجيزة وصورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد

كما يقدم الطالب إثبات قيد معتمد بخاتم شعار الجمهورية من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب عند التسكين وبيان حالة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب المنقول معتمد بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به حالة الطالب من حيث النجاح أو الرسوب والتقدير العام وإيصال سداد المستحقات المالية للمدينة وفقا لنظام التعامل المالى.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تفقد مدينة الطلبة والطالبات للوقوف على الاستعدادت النهائية لإستقبال حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات هذا العام، حيث تفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات والملاعب الرياضية موجهًا المسؤولين عن المدينة بالتأكد من إنتهاء كافة أعمال الصيانة، ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.

وفي ذات السياق وجه المحافظ أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب، بإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من شنط وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة، بمراكز الشباب للتسهيل على المواطنين وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

كما وجه المحافظ خلال الإجتماع بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية من الأثاثات وأعمال الصيانة بالمدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد.

مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أى مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمبانى الملاصقة للمدارس للتأكد من سلامتها الإنشائية إضافه إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكبارى والإبلاغ الفورى لتلاشى حدوث أى معوقات.