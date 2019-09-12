مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. 28 سبتمبر الحكم في قضية ميكروباص حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. 28 سبتمبر الحكم في قضية ميكروباص حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة "الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 28 سبتمبر الجاري للحكم.

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والمتهمون هم: محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوي ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكري ومحمود عبد الله ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن وإسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد علي وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهاني عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

وصل اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، لموقع سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، لمتابعة الإجراءات الأمنية والتعرف على سبب الحادث الأولي.

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 10 أشخاص، فيما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 لجلسة 18 سبتمبر الجاري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.