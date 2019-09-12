شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة تعلن رعايتها لحملة علي عبده للترويج للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موافقتها على طلب الرحالة والمغامر المصرى «على عبده» برعاية رحلته التى يستهدف من خلالها القيادة لمسافة ٢٥ ألف كم لزيارة جميع محافظات مصر على دراجة كهربائية، لرفع الوعى بالقضايا البيئية والاحتباس الحرارى ونشر ثقافة المركبات الكهربائية فى مصر للحفاظ على البيئة والحد من التلوث واستهلاك الوقود، وترعاه فى هذه الرحلة أيضًا وزارتا الشباب والرياضة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الرحالة المصرى سيصبح أيضًا سفيرًا لحملة «مفيش زى مصر» NO PLACE LIKE EGYPT، التى أطلقتها الوزارة بهدف الترويج لمصر خارجيا، كونه سيستغل رحلته فى توجيه الأنظار للأماكن المختلفة فى مصر ويسلط الضوء على التاريخ والتراث المصرى، بهدف إنشاء هوية مصرية رقمية بشكل محترف، كما سيتم استخدام المعلومات التى يتم جمعها لعرضها من خلال جولات فى عدة دول للتعريف بمصر الحقيقية والتسويق للسياحة المصرية بشكل متطور ومستحدث. وأعربت الوزيرة أيضًا عن فخرها بما يحققه الرحالة «على عبده» من إنجازات رياضية كبيرة، كان آخرها وصوله للرقم القياسى العالمى فى موسوعة جينيس، لأطول مسافة قيادة «موتوكروس» خلال ٢٤ ساعة بهدف دعم رياضة المغامرات فى مصر والدعوة إليها.