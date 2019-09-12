شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الاستخبارات المصرية حذّرت أمريكا قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك مساعدة أمريكية لوجستية في أحداث 11 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الأحداث ظهرت بشكل دراماتيكي جدًا.

وأضاف «الفقي» خلال لقاء، الأربعاء، أنه قيل إن الاسختبار المصرية حذرت نظيرتها الأمريكية من خطر حدودث عمل إرهابي قبل أحداث 11 سبتمبر.

وأكد المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية أن أحداث 11 سبتمبر كانت محورية في تاريخ البشرية، وأدت إلى تداعيات ضخمة، مشيرًا إلى أنها كان لها أثر مباشر على القضية الفلسطينية بسبب زيادة التقارب الأمريكي الإسرائيلي.