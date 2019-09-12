شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عقد اختبارات للمتقدمين كمديرين تنفيذيين ووكلاء بمدارس مجموعة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبارات للمتقدمين للعمل كمديرين تنفيذيين ووكلاء بمجموعة مدارس 30 يونيو، وذلك الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمدرسة السعيدية الثانوية بجوار مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وأضافت الوزارة أنه سيتم عقد اختبارات سمات وقيادة لجميع المتقدمين، بالإضافة إلى اختبار لغة للمتقدمين للمدارس الدولية ومدارس اللغات. جدير بالذكر أن مجموعة مدارس 30 يونيو قد أعلنت في 23 يونيو 2019 عن حاجتها لشغل وظيفة مدير تنفيذي، ووكيل، وخبير مالي وإداري، بنظام التعاقد ممن لديهم خبرة بالعمل بالوظائف المشار إليها في المدارس التابعة لمجموعة 30 يونيو الخاصة بمحافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج).

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