شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يستأنف زيارة السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان استئناف برنامج زيارات السجون ومراكز الاحتجاز، خلال الفترة المقبلة، وهو البرنامج الذي كان يطبقه المجلس طوال السنوات الماضية، وقال محمد فائق، رئيس المجلس، إنه تواصل مع وزارة الداخلية لاستكمال برنامج زيارة السجون وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات، للوقوف على الأوضاع الصحية والمعيشية للسجناء، والتأكد من مدى توافر الشروط التي ينص عليها القانون.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن البرنامج يأتى في سياق الشكاوى التي يتلقاها المجلس، وبعض الادعاءات التي تصدر من الخارج حول أوضاع السجون في مصر، وهو ما يتطلب زيارات ميدانية للتأكد من مدى صحتها من عدمه، مشيراً إلى ترحيب وزارة الداخلية بالخطوة، موضحا أن المجلس يناقش في اجتماعه القادم برنامج الزيارات، وأولويات السجون المقرر زيارتها مستقبلا وفقا لخطة زمنية محددة تشمل العديد من المحافظات.

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وأشار فائق إلى وجود تعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقاها المجلس من أهالى وذوى السجناء، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحى، ويتم التفاعل معها بسرعة.

من جهة أخرى، أشاد فائق بتنظيم المجلس ملتقى الجمعيات والذى حقق نتائج أبرزها أن العلاقة بين المجلس والجمعيات الأهلية قائمة على الشراكة والتعاون فيما يتعلق بدعم قضايا حقوق الإنسان.

وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، إن الملتقى الذي نظمه المجلس وشارك فيه 157 جمعية أهلية، ركز على أهمية شراكة المجتمع المدنى لدعم التنمية التي تشكل أحد الروافد الأساسية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤتمر القادم يشهد دعوة كافة الجهات لمناقشة ومتابعة توصيات المؤتمر الأخير.