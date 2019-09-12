شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس اليابانية تعلن قوائم مديري ووكلاء المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر وحدة المدارس المصرية اليابانية قوائم مديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا، والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

وستعلن وحدة مدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة محدد به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» موجه باسم المدارس المصرية اليابانية- صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.