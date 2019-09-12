أخبار مصر

المدارس اليابانية تعلن قوائم مديري ووكلاء المدارس

0 نشر
وفاء يحيى 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس اليابانية تعلن قوائم مديري ووكلاء المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر وحدة المدارس المصرية اليابانية قوائم مديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا، والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

وستعلن وحدة مدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة محدد به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» موجه باسم المدارس المصرية اليابانية- صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدارس اليابانية تعلن قوائم مديري ووكلاء المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا