شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: المدينة أصبحت خالية من «التوك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، على قرار حظر التوك توك في المدن والمحافظات واستبداله بـ«الميني فان»، قائلًا إن مدينة الشروق منعت وجود وسائل نقل غير آمنة في المدينة، وعلى رأسها «التوك توك».

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وأشار «الغيطي»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم، الأربعاء، إلى أنه تم توفير وسائل نقل آمنة، وتم عمل ملة ولافتات لمنع التوك توك، موضحًا أنه تم توفير 20 أتوبيسا مكيفا ومجهزا بالواي فاي، وتم التواصل المباشر مع السكان، وعمل حملات للقضاء على التوك توك نهائيًا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أن هناك عقوبات وغرامات للمخالفين لقرار منع «التوك توك» يتم تحذير صاحب التوك توك أولًا، ثم يتم التحفظ عليه ودفع غرامة.

وأشار «الغيطي» إلى أن سكان الشروق ضد أي مظهر من مظاهر العشوائية، وساعدوا في التخلص من التوك توك، متابعًا: «الشروق أصبحت خالية من التوك توك».