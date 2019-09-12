شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع الأربعاء.. قداسة البابا يرفع صلوات في بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك المرقسية، بدء عظة اجتماع الأربعاء مساء اليوم صلوات خاصة بمناسبة بداية العام القبطي الجديد (١٧٣٦ للشهداء) المقرر بدؤه غدًا الخميس.

وعقد قداسة البابا اجتماع الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويبدأ العام الجديد وفقًا للتقويم القبطي وهو التقويم المرتبط بالسنة الزراعية المصرية وتدور وفقًا له الأعياد والمناسبات الكنيسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.