شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون جديد لحظر بيع الأدوية على السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه أنهى الخطوط العريضة لمشروع قانون ينوى تقديمه في دور الانعقاد الخامس إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.

وأضاف عامر أن أهمية مشروع القانون تأتي تزامنا مع انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق خاصة الشعبية وفى الأسواق.

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وأشار إلى أن مشروع القانون الذي سيتقدم به لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المصريين.

وطالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، خاصة أن غالبية الأدوية التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستوردة متسائلا: كيف تم دخول هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة والأسعار المرتفعة جدا إلى داخل البلاد؟ وهل تم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟.

وأكد «عامر» أن هناك بعض الصيدليات أصبحت تتاجر في الخفاء في هذه الأدوية، مطالبا وزارة الصحة بإحكام الرقابة وإجراء التفتيش المفاجئ على الصيدليات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.