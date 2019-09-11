شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مروري يكشف خطوات استبدال «التوك توك» بـ«الميني فان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على قرار حظر التوك توك في المدن والمحافظات واستبداله بـ«الميني فان»، قائلًا إنه مظهر حضاري للمجتمع المصري، مؤكدًا أنه سيحدث نوعا من الانضباط في المجتمع المصري.

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وأوضح «هشام»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق قانون المرور على سيارات الميني فان، وتستخرج الرخصة لها من هو أعلى من 18 عامًا.

وأضاف الخبير المروري أن «التوك توك» دخل مصر عام 2005، عن طريق وزارة التجارة والصناعة وليس عن طريق الداخلية، ودخل مصر على أساس أنه سيتم ترخيصه، لكن لم يحدث.

وأشار «هشام» إلى أن عدد التكاتك في مصر تجاوز 2 ونصف مليون توك توك، والمرخص منها 266 ألف توك توك، منوهًا بأن عملية استبدال التوك توك ستتم على مراحل وبشكل تدريجي بدون أي قلق أو خوف، وأنه سيتم تسليم أصحاب التكاتك سيارات الميني فان وسيتم دفع ثمنها عن طريق الأقساط، لافتًا أن مصر فقدت الكثير من الصناع والحرفيين بسبب التكاتك.