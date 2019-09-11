البابا تواضروس يهنئ الشعب بالسنة القبطية الجديدة ويكرم 7 مخترعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، 7 من شباب المخترعين والمبتكرين في مختلف مجالات العلوم، وذلك خلال عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد قداسة البابا تواضروس ضرورة تشجيع المبدعين والمخترعين على الاستمرار في تنمية هذه المواهب، قائلا إن هذه الاختراعات المتميزة والابتكارات مفيدة لبلادنا وللبدع نفسه بل إنها مفيدة للإنسانية كلها، لافتا إلى أن هذه الابتكارات تخدم كل مناحي الحياة فمنها ما يختص بمجال الهندسة والزراعة والطب وغيرها.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجموع الشعب بمناسبة السنة القبطية الجديدة، مضيفا أنه مع بداية العام القبطي الجديد يجب على الإنسان أن يسلك في كل أمور حياته بتدقيق وأمانة، وأن يقدم الخدمة للآخرين بشكل دائم، وأن تتعلق قلوبنا بالسماء وألا نرتبط بالأرض لأن الزمن هنا محدود وأنه يجب أن يتطلع الإنسان إلى حياته الأبدية.

حضر العظة الأسبوعية مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة وأسر شباب المخترعين والمبتكرين، وحرص قداسة البابا تواضروس على التقاط الصور التذكارية وتقديم الهدايا للمكرمين.