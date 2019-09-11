"البحوث الإسلامية" تعلن تفاصيل مسابقة "الإعجاز التشريعي في الميراث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية عن المسابقة العالمية السنوية، حيث ستعقد هذا العام في موضوع "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث".

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم الأربعاء - إن المسابقة تعقد بشكل سنوي في إطار النشاط العلمي للجنة، وتشجيعا للباحثين على المشاركة بأعمالهم البحثية تمهيدًا لاستفادة الناس من تلك المجهودات العلمية، وذلك في إطار أنشطة لجان المجمع وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف أنشطتها العلمية.

وأضاف عيّاد أن اللجنة حددت الشروط اللازم توافرها في الأبحاث المتقدمة على رأسها أن يكون البحث المقدم إلى المسابقة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وألا يكون البحث قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه لمسابقة أخرى مع تقديم كل متسابق إقرارا كتابيا بذلك، وألا يكون المتقدم للمسابقة قد فاز بإحدى الجوائز الثلاث الأولى في المسابقات الماضية للجنة عن ثلاث سنوات سابقة.

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وأشار إلى أنه من بين الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون مقدم البحث حاصلا على الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة على الأقل، وأن يكشف البحث عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة في موضوع المسابقة، فضلا عن التوثيق العلمي لمادة البحث من ناحيتي تفسير الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية المستشهد بهما.

وأوضح أن اللجنة حددت بعض الشروط الأخرى كأن يقدم البحث (Word file) بحجم خط (14) للمتن، و(16) للعناوين، وألا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة ، ولا تزيد على مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير، ويقدم المتسابق مع كل بحث ملخصا له لا يقل عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتسابق، والـ (C.D) الخاص بالبحث للمتسابق.

وبين أن يقدم المتسابق البحث وملخصه من ثلاث نسخ إلى أمانة لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه وذلك بمقرها الكائن بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، وذلك في موعد أقصاه نهاية أغسطس من العام المقبل.

وأوضح عياد أن المسابقة تمنح جوائز مالية قيمتها خمسة وستون ألف جنيه لثمانية عشر فائزًا توزع كالتالي 15000 للفائز الأول، و10000 للفائز الثاني 5000 للفائز الثالث، وتمنح خمس جوائز تقديرية بواقع (3000) للجائزة الواحدة، كما تُمنح عشر جوائز تشجيعية بواقع ألفي جنيه للجائزة الواحدة، وسوف تمنح اللجنة جميع الفائزين شهادات تقدير.