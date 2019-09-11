سقوط عصابة تستخدم مسحوق الشطة لسرقة مركبات "التوك التوك" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بسرقة مركبة توك توك بالمنيا كرهاً عن قائدها.

تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا من سائق، مُقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء عمله على مركبة "توك توك" بدائرة المركز طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما لقرية شلقام وبالطريق الفرعي المؤدي للقرية فوجئ بقيامهما باستيقافه وإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة "توك توك" وهاتفه المحمول وهربا.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "عاطلان؛ مُقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مركبة التوك توك لدى عميلهما سيئ النية، وأضاف بتخلصهما من الهاتف المحمول بإلقائه بإحدى المجاري المائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.