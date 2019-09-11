محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شن حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة بنطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 42 سيارة لتجاوز النسب القياسية، لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة".
وضُبط في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة؛ 3 مصانع مخزنين، لتصنيع وتخزين المواد الغذائية بمضبوطات بلغت 213,727 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأثمرت الجهود في مجال ضبط المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة عن ضبط مخزن أسمدة زراعية، ضًبط بداخله 39 طن أسمدة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، وفي مجال تأمين الإزالات جرى تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات، واقعة على منافع الري والصرف.
وضُبط في مجال حماية الثروة السمكية 86 قضية صيد مخالف متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها.. ضبط 213 طن أغذية فاسدة.. جهود شرطة البيئة بـ 3 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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