"جثة مجهولة".. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط "ميكروباص" صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حصل الخليج 365 على أسماء ضحايا حادث سقوط "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بالجيزة، اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة قالت إن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وضمت قائمة الوفيات: فهد عبد الباسط عبدالفتاح، وأحمد يحيى صلاح، وحلمي محمود عواد، وأحمد ابراهيم عبدالحليم، ومجيد أمين نصار، ومسعد فاروق عبد الفتاح، ورضا فايق شعبان وجثة مجهولة.

Advertisements

وشملت أسماء المصابين: محمود محمد محمد وبلال السيد عبد العزيز ووليد عبد الرحمن توفيق وهدى محمد عبد الحليم، وجميعهم يعالجون في مستشفى بولاق الدكرور.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات بين المصابين ما بين جرح كدمي بالرأس وكدمات بالجسد وكسر متهتك بالعظام بالفخذ وجرح بمفصل القدم وجروح متفرقة بالجسد.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات بين المصابين ما بين جرح كدمي بالرأس وكدمات بالجسد وكسر متهتك بالعظام بالفخذ وجرح بمفصل القدم وجروح متفرقة بالجسد.