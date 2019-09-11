بعد 4 وقائع.. مباحث الغربية توقع عصابة لسرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية. وردت معلومات سرية أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، بقيام 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وآخر سائق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزة الأول على 15 جرام هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث بدوائر مراكز شرطة "زفتى، ميت غمر، السنطة" بمديرية أمن الغربية، وأرشدوا عن المسروقات، وأضاف الأول بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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