سقوط أخطر تاجر فودو في قبضة مباحث الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكن رجال الأمن، من ضبط عاطل يتاجر في مخدر الفودو بمنطقة الوايلي، وبحوزته فرد وطلقات خرطوش.

البداية بورود معلومات للمقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، تفيد بإتجار "إسلام محمد"، عاطل، مقيم ميدان باب الفتوح الجمالية القاهرة، في مخدر الفودو.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب أحمد عبد العزيز، معاون مباحث قسم الوايلي، من ضبط المتهم وعثر بحوزته على فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش ونص كيلو فودو وهاتفين و500 جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، والعقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، إلى النيابة العامة.