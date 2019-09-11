أوهمه بنفوذه وعلاقاته.. سقوط نصاب الوظائف الحكومية الوهمية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبلغ مالي من أحد المواطنين، بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بسوهاج.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين "حاصل على معهد فني تجاري" مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالي قدره "40,000" أربعون ألف جنيه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة، ولم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مندوب تعبئة بإحدى شركات الغاز، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، سبق اتهامه في قضية "استغلال نفوذ"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانة" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب واستغلال النفوذ المزعوم والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره "40,000 ألف جنيه" كمقدم لمبلغ 75,000 ألف جنيه" مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة.

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كما أضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.