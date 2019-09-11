نشرة الحوادث المسائية.. المؤبد لـ11 متهمًا بـ"التخابر مع حماس" وحادث مروع على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الشرطة تضبط عنصرا إجراميا بمنطقة السحر والجمال

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار خلال حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة "السحر والجمال".

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سقوط عصابة السفر الوهمي بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

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ارتفاع عدد ضحايا حادث "ميكروباص صفط" المروع لـ10وفيات

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء، ما أدي لمصرع 10 مواطنين، حسب تصريحات مصدر أمني لمصراوي.

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قضايا الدولة تطالب بحل جمعية "أطباء مصر"

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد، طالبوا فيه بحل جمعية أطباء مستشفى مصر للطيران الخيرية، وتصفية أموالها.

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الحبس سنة لـ8 متهمين وبراءة 94 آخرين بقضية أحداث شغب "عفروتو"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمين بالحبس سنة، وتغريم كل منهم 100 جنيه، وبراءة 94 آخرين، على خلفية اتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير الماضي، إثر وفاة الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم.

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مصرع مسجل في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف أحد العناصر الإجرامية المشاركة في إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية ومبادلته إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، ما أدى إلى مصرعه وبحوزته "بندقية آلية – قطعة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي".

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مؤبد لـ11 بينهم بديع والشاطر وبراءة 6.. منطوق الحكم بـ"التخابر مع حماس"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها بقضية "التخابر مع حماس"، وعاقبت 11 متهمًا بينهم القيادي الإخواني محمد بديع بالسجن المؤبد، وبراءة 6 آخرين.

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حبس 16 متهمًا بخلية "الشبكات السرية" 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس 16 متهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.

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بالأسماء.. تنازل 22 شخصًا عن الجنسية المصرية

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بمنح الإذن لـ22 شخصًا بالحصول على جنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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ضبط مرتكب واقعة التعدي على قائد سيارة وسرقتها بالإكراه بالسويس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، عاطل، لاتهامه بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته بالإكراه.

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