أخبار مصر | إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2019 - 2020 غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2019 - 2020 غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي 2019 - 2020، غدًا من خلال مؤتمرًا صحفيًا وذلك، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

وكان قد بدأ طلاب الثانوية الأزهرية، الدور الأول، يوم الثلاثاء 20 أغسطس، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، فى المرحلة الأولى من التنسيق.

وبدأت الخميس 5 سبتمبر، المرحلة الثانية من تنسيق القبول في جامعة الأزهر، حسبما أعلن عنها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في بيان صحفي، واستمر تنسيق المرحلة الثانية لمدة 5 أيام من الخميس إلى الاثنين.

وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي للدور الأول 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.