أخبار مصر | حصة الفاسي تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصة الفاسي تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حصة الفاسي، مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، إنه يوجد ٧ فئات بالمهرجان هذا العام وهما "فئة القصة القصيرة، النص المسرحي، وفئة الرواية العربية للشباب والكبار وفئة الشباب الإماراتية للكتاب الإماراتية وفئة الأشعار والغناء.

وأكدت حصة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أننا حرصنا أن تكون شروط الجائزة سهلة وتناسب الشباب، وأضافت أن من أبرز هذه الشروط أن يكون العمل الأدبي لم ينشر من قبل، وأن تكون جميع المشاركات باللغة العربية الفصحى.

وتابعت حصة: "إن الجائزة الأولى قيمتها ٣٠٠٠٠ ألف دولار، بينما قيمة الجائزة الثانية ٢٠٠٠٠ ألف دولار.

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وأضافت أن انطلاق النسخة الثانية من إبداع في القاهرة لها معايير، حيث تعتبر مصر محطة هامة للفنون والثقافة العربية، وتهدف إبداع لمحاربة الإرهاب والتطرف وكشف الإبداع والمبدعين في الوطن العربي.

ويذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتقوم الهيئة بإدارتها والإشراف عليها عبر اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، وبحسب تخصصات كل منها.

وتهدف الجائزه المحاولة في أحاطة أسماء المبدعين والفنانيين بما تستحق من حزم الضياء، وتقديم الأدب العربي بكل أشكال حضوره الإبداعي في الساحات العالمية، حيث المتلقي في الطرف الآخر من العالم الذي تسعى الجائزة لأن تكون نافذته التي يطل منها على فيض الجمال العربي بنتاجات مبدعيه. إن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع وجدت لتحتفي بالمبدع العربي، متقدمة نحوه بيد بيضاء تدرك وبوعي كامل حاجة المبدع العربي للدعم الذي يستحقة.