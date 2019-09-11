أخبار مصر | مدير مهرجان الفجيرة للفنون يكشف سبب وجود مسابقة إبداع بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مهرجان الفجيرة للفنون يكشف سبب وجود مسابقة إبداع بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سيف الأفخم مدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون ورئيس الهيئة الدولية للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي المقام بالقاهرة للإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من مسابقة إبداع، إن سبب وجود هذة المسابقة في القاهرة، أن مصر تعد الدولة الأولى الراعية دائما للفن والثقافة، لافتا إلي أن الجائزة تهدف الي الاهتمام بنمط الموهوبين والمبدعين في جميع الفنون الفنية والإعلامية.

وأضاف إلى أن الجائزة ستقام في الفترة من ٢٠ الي ٢٤ في فبراير ٢٠٢٠ حيث سيحضرها نخبة من الفنانين والإعلاميين والكتاب من العالم العربي.

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وذكر سيف الأفخم أن الجائزة في دورتها الأولى العام الفائت وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقامت حفلًا كبيرًا كرم خلاله سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وزيرة الثقافة المصرية، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفائزين في الدورة الأولى لـ"جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والإعلاميين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحافية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية، كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.

وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب الأدبية والنقدية العربية مسلطة الأضواء على أسماء أصحابها ودعمهم مادياً ومعنوياً عبر التخصيص الذي تقتضيه الجائزة وفق تصنيفات فروعها،وما يترتب على إدارتها من التزام بتسويق الأعمال الفائزة وخدمتها إعلامياً، ولعل من أهم الأسباب التي دعت إلى المبادرة بتأسيس جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع هو السعي لنشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.