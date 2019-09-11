أخبار مصر | انطلاق مؤتمر الإعلان عن النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر الإعلان عن النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والذي يقام بفندق كونراد القاهرة.

وتقدم فعاليات المؤتمر الصحفي الفنانة راندا البحيري، فيما سيحضر عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم هاني رمزي، ونهال عنبر وابراهيم ابو ذكري وعدد من الفنانيين.

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ويقوم بتنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والإعلاميين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحافية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية، كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.

ويذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتقوم الهيئة بإدارتها والإشراف عليها عبر اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، وبحسب تخصصات كل منها.

وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب الأدبية والنقدية العربية.، مسلطة الأضواء على أسماء أصحابها ودعمهم مادياً ومعنوياً عبر التخصيص الذي تقتضيه الجائزة وفق تصنيفات فروعها،وما يترتب على إدارتها من التزام بتسويق الأعمال الفائزة وخدمتها إعلامياً، ولعل من أهم الأسباب التي دعت إلى المبادرة بتأسيس جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع هو السعي لنشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.