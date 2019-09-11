أخبار مصر | في خطوات.. إزاي تشارك بمبادرة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الثامن للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خطوات.. إزاي تشارك بمبادرة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الثامن للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينطلق الأحد المقبل 14 سبتمبر، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ويعتبر المؤتمر حلقة للتواصل بين الشباب والقيادة السياسية في مصر.
ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حضور مؤتمرات الشباب والتى تعقد بشكل دوري، كل فترة، من أجل الاستماع إلى مشاكل الشباب وآرائهم فيما يحدث، وكذلك لتوضيح وجهة النظر المصرية في بعض الأحداث، وهو ما يؤكد اهتمام السيسي بالشباب وإعطائهم أولوية كبيرة.
ومن أجل التواصل بشكل أفضل مع الشباب والاستماع إلى أكبر عدد منهم، فتح المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الباب لاستقبال أسئلة مبادرة "اسال الرئيس"، حيث يقوم الشباب بتقديم أسئلتهم ويجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر على أسئلة الشباب.
وللتسجيل يقوم صاحب السؤال بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا، وبعدها يقوم بملء الأبلكيشن الخاص بالبيانات الشخصية مثل الاسم بشكل رباعي والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف والمحافظة التي يتنمى إليها صاحب السؤال.
كما يتتضمن الأبليكشن عنوان صاحب السؤال والسن والوظيفة والجامعة والكلية والصورة الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي، وبعدها يقوم بتسجيل السؤال، ومن المقرر إنهاء التسجيل غدًا 12 سبتمبر 2019.
يذكر أن أول مؤتمر للشباب عقد في مدينة شرم الشيخ وكان من أهم قراراته دراسة كيفية عودة الجماهير للملاعب وإصدار تشريعات رادعة للهجرة غير الشرعية، والإفراج عن الشباب المحبوسين.
كما قرر المؤتمر في ثاني نسخة بأسوان إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد، وتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بقنا وسفاجا والقصير.
في حين قرر المؤتمر الثالث بالإسماعيلية، إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة وتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات، وتكوين مجوعات رقابية داخلية من الشباب.
في حين شهد المؤتمر السابع 9 قرارات منها تحويل نموذج محاكاة الدولة إلى حالة حوارية دائمة، وتشكيل مجموعات شبابية لمعاونة الدولة في تنفيذ المشروعات.
وقرر المؤتمر الرابع بالإسكندرية دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار العالم ووضع ألية لمتابعة تنفيذ استرايجية 2030.
وتوالت بعد ذلك قرارات المؤتمرات التي تؤكد على دعم الرئيس السيسي للشباب، والاهتمام بالاستماع إلى وجهة نظرهم في القضايا التي تمس المجتمع.