أخبار مصر | الأقوى على مستوى العالم.. تعرف على دورة السيل المصرية لإعداد القوات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأقوى على مستوى العالم.. تعرف على دورة السيل المصرية لإعداد القوات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لهم صفات خاصة حينما تراهم لا يترددون لحظة واحدة تجاه وطنهم فخر القوات المسلحة المصرية ودرعها الحصين ضد كل معتد غاشم أرادو أن يتحدوا التحدي فانضموا الي القوات الخاصة المصرية.

تهتم دول العالم بإعداد الفرد المقاتل عن طريق إعداد دورات تدريبة تختص بتخريج فرد له قدرات عالية علي تنفيذ المهمات الخاصة بدقة وكفاءه عالية خلال تلك الدورات التدريبية يتم استخدام أحدث الأساليب لتدريب الأفراد علي تنفيذ مختلف المهام القتالية وبالرغم من تطور التكنولوجي في الأسلحة والمعدات سيظل تدريب وتأهيل الفرد المقاتل هو الركيزة الاساسية في تنفيذ المهام.

لذا تهتم القايدة العامة لقوات المسلحة في مواكبه هذا التطور في اسلوب تنفيذ العمليات الحديثة التي تعتمد علي عناصر القوات الخاصة.

وحرص من قيادة القوات المسلحة علي كفاءه الفرد المقاتل تم عقد دورات خاصة سيل تيم المصرية والتي تحظي بمكانة عالية علي مستوي العالم وذلك لاعداد كوادر جديدة ذات مواصفات خاصة وكفاءه قتالية عالية لها القدرة علي تنفيذ أصعب المهام تحت أصعب الظروف برا وبحرا وجوا لتظل دائما هذه الأفراد علي أعلي درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

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ومن هذا المنطلق تم عقد دورات القوات الخاصة تحت اشراف قيادة قوات الصاعقة، لخوض اختبارات التأهيل للمتقدمين والتي تشمل اختبار قفزة الثقة علي ارتفاع عشرة امتار واهتبارات السباحة واختبار العقلة والبطن والضاحية لمسافات طويلة.

ويخضع المتدربيون لما يسمي باسبوع الجحيم هو أقسى فترة في مدة التدريب بالكامل حيث يستيقظ المتدربون في منتصف الليل وهم نيام على أوعية المياه الباردة تلقى عليهم ثم يقوموا بعمل زحف على الرمال، ويتم التدريب في منتصف الليل حيث يتم حرمان المتدريين من النوم قدر المستطاع، كما يستخدم المتدربون النخل أو جذوع الشجر حيث يستخدم الجنود هذه الجذوع عن طريق حملها مع رش المتدربين بمياه باردة، أحضرت خصيصا من أجل هذا الغرض.

أما بعد ذلك فيتم إرسال أشخاص يحملون أسلحة بيضاء للهجوم على المتدربين في أوقات عشوائية وعلى المتدرب التصدي لهم، بعد الراحة يتم التدريب على استخدام المتفجرات واستخدام متفجرات أيضا اللتدريب على اقتحام المبانى والأهداف السكنية في القرية التكتيكية وبعد ذلك التدريب على القفز الحر والنزول على الأهداف السكنية وتطهيرها بعد ذلك العودة للتدريبات تحت الماء بما فيها تلغيم الأهداف البحرية بأكثر من طريقة.

وتنتهي فترة الجحيم وهذا الجزء يتم تعليم المتدرب فيه النوم والمعيشة داخل البرك والسباحة في البرك والهجوم والانسحاب من البرك المائية، تتميز هذه البرك أيضا بنسبة ملوحة عالية جدا، ثم مرحلة التدريب على الإقامة 24 ساعة نهارا وليلا في البركة في وضع استعداد ووضع هجوم، وفي النهاية ينتهي أسبوع الجحيم وتتم التهيئة للجزء الأخير وفيه التدريب الفعلي والحقيقي على العمليات الخاصة في البحر والجو والبر.