أخبار مصر | تهريب سلاح ومخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة ويكشف عن مكان النائب العام الإخواني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهريب سلاح ومخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة ويكشف عن مكان النائب العام الإخواني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أمس الثلاثاء، المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، حيث قام الأخير، بفضح الجماعة وكشف ألاعيبهم في إثارة البلبلة وبث الفتن في المجتمع. الجماعة تسب محمد مرسي وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أن الجماعة الإرهابية كانت لا تحترم محمد مرسي العياط، والبعض منهم كان يسبه، وأن قيادات الجماعة في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة محمد مرسي العياط ليتاجرون بقضيته، ويثيرون الرأي العام بزعمهم أنه تعرض للظلم والاضطهاد.

ولفت إلى أن تنظيم جماعة الإخوان، يسيطر على القنوات الإرهابية بشكل كامل، ويقوم بتوزيع الحديث على المذيعين وإذا حاول أحدهم التحدث بشكل أخر يتم إيقافه عن العمل فورا، متابعًا: "لو أي حد قال حاجه منهم غير اللي عايزينه هيموت من الجوع".

محمد ناصر "نحات" وليس لديه خلفية سياسية وأشار إلى أن المذيع الإخواني، محمد ناصر، ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة، وأنه نحات، معلقا: "ماعندوش أي خلفية عن السياسة.. وكل كلامه تزوير وكذب.. وغبي". وتابع: "قال لي حتى لو رجع محمد مرسي للحكم لن يستطيع الرجوع لمصر لأنه يوجد أحكام ضده وسوف ينفذ الحكم، ومرسي لن يستطيع مساعدته لأن القضاء مستقل رغم أنه يقول عكس ذلك في برنامجه".

الإخوان على علاقة بعصابات تهريب السلاح وقال القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن أحد القضاة أكد له أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسلحة، مشيرًا إلى أن الإخوان على علاقة بعصابات تهريب السلاح، ولفت إلى أنه كان هناك أجهزة أمنية أجنبية تدير ميدان رابعة أثناء اعتصام الإخوان.

مكان تواجد النائب العام الإخواني وكشف عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن مكان تواجد النائب العام الإخواني طلعت عبدالله، موضحًا بأنه هرب من مصر ويقيم حاليًا في تركيا، موضحًا أن طلعت عبدالله هرب من مصر عن طريق التسلل عبر الحدود المصرية- السودانية، مشيرًا إلى أنه علم بهروب "طلعت" عن طريق الإرهابي أحمد جابر الحاج، المسئول عن تهريب الإخوان من السودان. ونوه القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، بأن النائب العام الإخواني طلعت عبدالله، هرب من مصر برفقة المتحدث باسم النيابة العامة إبان حكم الإخوان، مصطفى دويدار، معلقًا: "دويدار كان بيخدم على طلعت عبدالله". Advertisements وأشار إلى أن النائب العام الإخواني أقام في ضيافة الجماعة الإرهابية في السودان؛ ومنها لتركيا، موضحًا أن "طلعت عبدالله عاش في شقة فندقية تملكها الجماعة الإرهابية في إسطنبول وتحديدا بجوار "امنيات فاتح"، ثم بعد ذلك اشترت له الجماعة مسكن خاص به في إسطنبول، أما مصطفى دويدار فسافر إلى قطر للعمل بتوصية من طلعت عبدلله". ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى النائب العالم الإخواني كان على علاقات سرية مع مسؤولين قطريين، معلقا: "طلعت عبدالله أصبح إنسان غير سوي ولا يقابل أحد تماما وفي حالة رعب شديد ويعيش صدمة عصبية وخلل نفسي شديد بعد الإطاحة بمحمد مرسي". ونوه بأن بنات طلعت عبدالله يسافرون له في تركيا؛ ولذلك يشعر بالخوف من معرفة مكانه، متابعًا: "خايف يتم منع بناته من السفر أو التواصل معه".

الجماعة تستخدم النساء لتهريب المخدرات كشف عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن تجارة جماعة الإخوان الإرهابية في كل الأنشطة غير المشروعة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تعمل في كل شيء لتحصل على المال حتي لو كانت تجارة المخدرات. وقال إن الجماعة لا تفرق بين الأنشطة الحلال أو الحرام، وكل ما يهمها الحصول على المال، وأنهم يستخدمون النساء في تهريب المخدرات والممنوعات لتركيا، متابعًا:: "إحدى الفتيات من الجماعة كانت تهرب مخدرات على الحدود السورية- التركية، وتم القبض عليها، ولذلك تدخل المستشار الإخواني أيمن الورداني واتصل بأحد معارفه من تركيا لإخراجها".

كيفية صناعة الأكاذيب عن مصر كشف المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن كيفية صناعة الأكاذيب عن مصر، موضحًا: "يعمل شخص منهم على تصدير الشائعة للمجتمع؛ ويحاول إضافة مصداقية لها ليتلقاها المجتمع وتحدث صدى". وأشار إلى أن عناصر الإخوان يعلمون أن نوايا قطر لمصر والمنطقة المحيطة لها "عدائية" و"غير حميدة"؛ ومع ذلك بسبب الأموال التي تدفعها يقولون عكس قناعتهم، موضحًا أن حمزة زوبع يخدع عناصر الجماعة بأنهم سيعودون إلى الاتحادية رغم يقينه بأنه يكذب، وأن الإعلاميين في القنوات المعادية لمصر يحصلون على آلاف الدولارات مقابل مهاجمة بلادهم، مشيرا إلى أن "زوبع" علي علاقة بالإرهابي عزام التميمي؛ ولذلك يدفع له أموال كثيرة، متابعا: "زوبع يتحدث بلسان من يدفع المال".

رواتب مذيعي قنوات الإخوان وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: "المذيعون في قنوات الإخوان يحصلون على أموال طائلة من المخابرات القطرية، وتتحكم الدوحة في كل تصرفاتهم حتى في اختيار الضيوف التي تظهر على قنوات الإخوان". ووصف القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا فترة انضمامه للجماعة بأنها أيام الجاهلية، لافتا إلى أنه عقب ثورة 30 يوينو ذهب لتركيا.

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