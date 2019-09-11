شكرا لقرائتكم خبر عن «العزبي»: ملتزمون بالقانون.. ووضعنا خطة لتوفير نواقص الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد العزبي، مالك صيدليات العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن حصول صيدلياته على شهادة الأيزو 9001:2015 يعتبر تتويجًا لجهود استمرت لمدة 44 عامًا من الجهد لتقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن والمريض المصري، مشددًا على أن صيدلياته تعمل وفق القانون المصري ووفق المعايير العالمية للجودة.

وأضاف العزبي، خلال احتفالية حصول مجموعة صيدليات العزبي على شهادة الجودة «الأيزو» 9001:2015 بأحد فنادق القاهرة: «عملت منذ اليوم الأول لافتتاح صيدلية العزبي عام 1975 على وضع مجموعة من القيم والمبادئ التي تأسس عليها هذا الصرح، حتى نجحنا في الوصول لنحو 140 فرعا على مستوى الجمهورية، ومن أهمها الإيمان بدور مهنة الصيدلة الحيوي للصيدلية في النظام الصحي لأي أمة، وكذلك الالتزام بتقديم مجموعة من الخدمات الشاملة وغير المسبوقة بالسوق المصرية؛ فدور الصيدلي أكبر من مجرد صرف الأدوية».

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وتابع العزبي: «لمسنا أثر هذه القيم على العملاء من خلال تميز الخدمات المقدمة من صيدلية العزبي عن غيرها من الصيدليات ما أدى لبناء الثقة يوما بعد يوم وأصبحنا خلال الاختيار الأول الموثوق والمعتمد للعملاء، كما أن زرع المبادئ والقيم بالعاملين بالصيدلية مع مرور الوقت جعلنا نصبح المكان المنشود للمتميزين والمتفوقين من الصيادلة والمهن الأخرى المرتبطة بالمجال للالتحاق بالعمل لتلقي الخبرات والاحترافية المطلوبة لمواجهة سوق العمل ومتطلباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، واستفادت الصيدلية بالمواهب الرائعة للملتحقين ليساهم ذلك في التطور سريعا والتطلع لآفاق أعلى من النجاح والتقدم».

وكشف العزبي أن صيدلياته حاليًا تقدم خدماتها لأكثر من 16000 عميل يوميا، وحوالي 6 ملايين عميل سنويا، كما تنتشر في جميع محافظات مصر بأكثر من 140 فرعا، ويعمل لدى صيدلياته 4500 موظف ما بين صيادلة، وخبراء تجميل، ومهندسين، ومحاسبين، وكافة التخصصات المهنية، من بينهم نحو 735 صيدليا، كما يمتلك أكاديمية لتدريب الصيادلة وخبراء التجميل ومساعدي الصيادلة، ومركزا للاتصالات لاستقبال استفسارات وطلبات العملاء على مدار الساعة، فضلاً عن معمل لتصنيع المستحضرات الصيدلانية.

وتوجه «العزبي» بالشكر للشركة المانحة للجائزة، مؤكدًا استمرار مجموعة صيدلياته في تقديم كافة الخدمات للمريض المصري بأعلى جودة ممكنة بما يحمي حقوقه في الحصول على الدواء المطلوب دون التعرض لعناء البحث عن نواقص، كما وضعنا خطة للتصدي لنواقص الأدوية المزمنة بالسوق الصيدلية المصرية.