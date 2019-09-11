شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تتفق مع المصرف المتحد لتسوية مديونيات أعضائها المتعثرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، الأربعاء، عن اتفاقها مع المصرف المتحد لتسوية المديونيات للزملاء الصحفيين المتعثرين أو الصادر في حقهم أحكام قضائية أو المرفوع ضدهم قضايا، وإلغاء غرامات التأخير ورفع الفوائد المركبة.

ونوهت النقابة، في بيان، الأربعاء، إلى أنه على الزملاء الذين لديهم مشكلة مع المصرف المتحد سرعة التواصل مع النقابة وتقديم طلب موضح به بياناته وتفاصيل مشكلته، من خلال شؤون المجلس أو بالتواصل مع محمد خراجة، عضو مجلس النقابة.‎