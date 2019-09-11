شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: فرص عمل وقروض ميسرة في المرحلة الثانية من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدّث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول تراجع معدل التضخم إلى 6.7% الشهر الماضي، وتوقيع بروتوكول مع البنك الدولي لتطوير برنامج «تكافل وكرامة».

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية، إن «معدل التضخم انخفض إلى 6.7% خلال أغسطس مقارنة بـ 13.5% خلال الشهر نفسه بالعام الماضي، وهو ما يعني انخفاض أسعار السلع».

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وأشار إلى أن واردات مصر انخفضت خلال شهر يونيو بمقدار 900 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لافتا إلى أنه لم يتم منع استيراد أي سلع خلال الفترة التي انخفضت فيها نسبة الواردات.

وحول بروتوكول التعاون مع البنك الدولي لتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء «المرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة ستستغرق 3 سنوات»، مشيرا إلى أن هناك 9.5 مليون مواطن استفادوا من المرحلة الأولى لتكافل وكرامة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية لتكافل وكرامة ستكون في شكل دعم إنتاجي، عبر توفير فرص عمل ثابتة لأحد أفراد الأسر الفقيرة، أو قرض ميسر لتنفيذ مشروع صغير يوفر دخلا شهريًا.