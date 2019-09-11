شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تطرح 3 آلاف شقة مميزة في مطار إمبابة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خطة تطوير أرض مطار إمبابة.

وقال عمارة، خلال مداخلة هاتفية، إن «منطقة أرض مطار إمبابة تشمل حديقة و3 آلاف وحدة إسكان اجتماعي مميز»، لافتًا إلى أنه من المقرر بناء 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع جنة بأراضي إمبابة.

ولفت إلى أنه سيجري إنشاء مول تجاري بمنطقة أرض مطار إمبابة ضمن خطة تطوير المنطقة، وقال إنه سيتم الإعلان عن وحدات الإسكان الاجتماعي خلال 10 أيام.