شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء» يكشف موعد طبع تقرير الحكومة السنوي «مصر تنطلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انخفاض الواردات وأرقام ومعدلات التضخم هي أرقام إيجابية جاءت كنتيجة مباشرة لتضافر جهود الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الـ3 سنوات الماضية.

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وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية، أن هناك انخفاضًا متواليًا في أرقام التضخم وصل آخره في شهر أغسطس الجاري إلى 6.7% وهو رقم يعتبر إنجازا، نتيجة لانخفاض سلة السلع الأساسية مثل الخضروات والفاكهة، موضحا أن الحكومة قد أوفت بعهدها بعدم حدوث أي زيادة في أسعار السلع الأساسية عقب تحريك أسعار المحروقات، وهو ما تحقق بالفعل وانخفضت أسعار بعض السلع الأخرى.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن انخفاض الواردات هو شىء إيجابي يعكس سعي الحكومة لزيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة من أجل إحلال السلع المحلية محل الواردات وما تم توفيره بالمقارنة بشهر يونيو قد اقترب لمليار دولار وهو رقم كبير، مشيرا إلى أنه وفي حال الاستمرار على هذا المعدل سيكون نجاحا جديدا يضاف لسلسلة نجاحات تلك الحكومة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي في شقيه المالي والنقدي.

وتابع: «تقرير الحكومة السنوى عن أدائها تحت عنوان (مصر تنطلق) سيغطي إنجازات الحكومة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 على مدار عام كامل وسيتضمن قدرا من المعلومات التي وردت في تقرير أرسلته الحكومة إلى البرلمان، والتقرير الذي سيتم إصداره في الأيام القادمة سيغطي فترة عام كامل، حيث عرض رئيس الوزراء مسودة التقرير على الوزراء، وخلال يومين سيقوم كل وزير بمراجعة الجزء الخاص به، وفي حال وجود أي تعديلات ستتم موافاة مجلس الوزراء بها تمهيدا لطباعته السبت المقبل».