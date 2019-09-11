شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يراجع مع سفير المجر عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، ببيتر كيفك، السفير المجري بالقاهرة، وكل من رئيس شركة ترانساماش الروسية ورئيس بنك الصادرات المجري.

وحضر اللقاء ممثلو وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وبنك مصر وقيادات وزارة النقل والسكة الحديد لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري الخاص بتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

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وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإجراءات التفعيل المادي للصفقة والآليات الخاصة بها وما تشمله من اجتماعات مكثفة كل ثلاث أيام بين جميع الأطراف لسرعة الإنتهاء من هذه الإجراءات كما ناقش الوزير الخطوات التنفيذية لها، حيث سيتم الانتهاء من تصنيع عدد ٢ عربة نموذج خلال سبتمبر الحالي، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

واكد وزير النقل أهمية هذه الصفقة نظرا لكونها ستحدث نقلة نوعية كبيرة في نوعية الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واصفا الصفقة بالأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بتدعيم أسطول عربات الركاب من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع بتطوير الأسطول الحالي.

من جانبه أكد رئيس بنك الصادارات المجري على عمق العلاقات المصرية المجرية مشيرا إلى اهتمام الحكومة المجرية بالتعاون الاستثماري المصري المجري الروسي.