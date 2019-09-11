شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 13 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود للتحقيق بسبب عدم الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، إحالة 13 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود للتحقيق لعدم الانضباط الإداري وعدم توقيعهم في سجل الحضور والانصراف بالمخالفة لقواعد الانضباط الإداري وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لإدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بعمل وتشكيل لجان بالتعاون مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الدور الرقابي واستمرار عمل تلك اللجان لمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات المحلية والمصالح والمديريات الخدمية والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة.