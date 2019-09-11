شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مساعد القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولية الزراعية وغيرها والقضاء عليها في مهدها وإزالة الأكشاك وملاحقة الإشغالات وضبط المخالفين ومتعدي حرم الطرق، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وإزالة الإشغالات بمدينة الخانكة، يرافقه طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة والأجهزة التنفيذية بالمدينة وعدد من القيادات الأمنية.

حيث تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بموجب24 حالة زراعية و2 حالة بناء مسلح و3سكة حديد و2آثار وقد تم فصل الكهرباء والخدمات عنهم وإزالتها فورا وذلك للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة لاسيما الأراضي الزراعية والتي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بالإضافة إلى إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتنتهك حرمة الشارع، كما تمت إزالة 3 أكشاك وذلك لحماية الطريق وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية كما وجه السكرتير العام المساعد بضرورة المتابعة المستمرة ومكافحة الاشغالات أولا بأول.