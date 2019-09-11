شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: مؤتمرات الشباب منصة تفاعل مباشر بين القيادة والشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤتمرات الشباب الوطنية باتت تمثل منصة تفاعلية «رفيعة المستوى» للتواصل المباشر بين قيادة الدولة، وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.

وأوضح السفير بسام راضي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أن تلك المؤتمرات بلورت قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب فيما يخص جميع القضايا، سواء الاقتصادية، أوالسياسية، أوالاجتماعية، أوالتنموية، وغيرها، وتحولت العديد من افكار ومبادرات الشباب من خلال تلك المؤتمرات إلى توصيات تُرجمت بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات وتوجيهات رئاسية.

وأضاف أن مؤتمرات الشباب تخطى صداها المستوى المحلي للتطور إلى تنظيم نسخة عالمية تستضيفها مصر سنويا تحت اسم «منتدى شباب العالم» الذي حظي بإشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي من خلال قراره الصادر في (جنيف) في شهر يوليو الماضي بعنوان «الشباب وحقوق الإنسان» والذي تضمن الإشادة بالجهود المصرية في تنظيم ذلك المحفل الدولي، وإسهاماته القيمة في هذا المجال.