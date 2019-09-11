شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع مسئولي شركة ماكينزي. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

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وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن شركة ماكينزى تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم آليات أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول العدد الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الدراسات التي قامت بها الشركة عقب اجتماعها الأول مع رئيس الوزراء في ١٢ يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو شركة ماكينزى أفكاراً تفصيلية حول مقترحات إعادة الهيكلة التي توصلوا إليها، عقب الاجتماعات المكثفة التي عقدوها مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، وبعد أن اطلعوا بشكل دقيق على طبيعة المهام والوظائف التي تقوم بها كل جهة، وهيكل الجهات التابعة لها.

وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس الوزراء، لتعكف على دراسة مقترحات شركة ماكينزى، تمهيداً لعقد اجتماع خلال ١٠ أيام مع مسئولى الشركة، لمراجعة المقترحات، والاتفاق على خطة عمل بشأنها.