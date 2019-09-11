شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنفي الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة النقل ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية وتم نسبه لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال ندوة غرف التجارة الأمريكية بأن تحالف حسن علام وسامكريت فاز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأوضحت الوزارة أن الخبر المنشور غير دقيق، حيث أن ميناء 6 أكتوبر الجاف في مرحلة التقييم الفني للتحالفين اللذين تقدما للمناقصة، وهما تحالف حسن علام وتحالف السويدي واشار البيان ان شركة سامكريت ليست ضمن التحالفات التي تقدمت لميناء ٦ اكتوبر الجاف

جدير بالذكر أنه قد تم تلقي عروض كل التحالفين في 21 أغسطس 2019.