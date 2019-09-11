شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية معتمدة في قيادة الأعمال من جامعة ميزوري بالعلوم السياسية بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الأستاذ الدكتورمحمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور خالد عزت خلاف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL بتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسستين.

وتتضمن الاتفاقية الترخيص لمؤسسة IBDL لتقديم برامج تدريبية ومنح شهادات للمتدربين بتصديق واعتماد دولي من معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمنح المتقدم بالبرنامج بعد اجتياز الاختبار بنجاح شهادة دولية معترف بها عالميًا وهي شهادة «الرخصة الدولية لقيادة الأعمال» معتمدة من مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية.

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وقد اتفق الطرفان على أن يتم أعتماد حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كمركز معتمد وشريك استراتيجي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL في جمهورية مصر العربية، على أن يتم عقد الدورات التدريبية والاختبارات بمقر الحاضنة، وأن تقوم مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL بالإشراف الفني على جودة العملية التدريبية، من خلال زيارات تفقدية، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم.

تأتي هذه الخطوة إيمانًا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأهمية تحويل اتجاه الشباب للعمل الحر والتشغيل الذاتي وتشجيع ذلك الاتجاه، ولما تمثله الرخصة الدولية لقيادة الأعمال من نموذج جيد للتدريب والاختبار بمواصفات وقياسات دولية.

كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من سعي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الحميد في رفع تصنيف جامعة القاهرة عالمياً، لأنه كلما زاد عدد الاتفاقيات العلمية مع جامعات دولية ارتفع تصنيف الجامعة على المستوى الدولي، ذلك التصنيف الذي شهد مؤخراً قفزة ملحوظة في تصنيف شنغهاي نحو 100 مركز.